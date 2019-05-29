Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA VEIENTANA
POI CODE TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE, ANCHE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DAL RACCORDO A VIA VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA VIA FLAMINIA, CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA VIA NOMENTANA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITA’ DI MENTANA, CODE RESIDUE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE
IDEM SULLA NOMENTANA BIS RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI COLLEVERDE
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO
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