Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA

IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA VEIENTANA

POI CODE TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE, ANCHE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DAL RACCORDO A VIA VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA VIA FLAMINIA, CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA NOMENTANA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITA’ DI MENTANA, CODE RESIDUE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEMPRE SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE

IDEM SULLA NOMENTANA BIS RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI COLLEVERDE

TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO

Servizio fornito da Astral