Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E’ IN GRADUALE MIGLIORAMENTO
IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E TUSCOLANA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR
MIGLIORA IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE LOCALIZZATE TRA VIALE TOGLIATTI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA NETTUNENSE CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA, VERSO APRILIA
SULLA VIA APPIA RALLETNAMENTI SEMPRE PER TRAFFCO INTENSO, IN PROSSIMITA’ DI ALBANO LAZIALE, IN DIREZIONE ROMA
INFINE, RAGGIUNGIAMO IL FRUSINATE CODE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI TRA PROSSEDI E CELLETA, NELLE DUE DIREZIONI
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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