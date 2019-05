Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DA VIA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE DA VIA APRILIANA A VIA VALLELATA, IN DIREIZONE LATINA

A ROMA, STASERA DALLE 22 ALLE 5 DI DOMANI MATTINA, PER LE PROVE GENERALI DELLA PARATA MILITARE IN PROGRAMMA IL 2 GIUGNO AI FORI IMPERIALI,

VERRANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA DELLE TERME DI CARACALLA, PIAZZA DI PORTA CAPENA, VIA DEI CERCHI, VIA DI SAN GREGORIO, VIA CELIO VIBENNA E VIA DEI FORI IMPERIALI

POI DA MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5 CHIUSE ANCHE PIAZZA VENEZIA, VIA CESARE BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DELLA GRECA E VIA DEL CIRCO MASSIMO

CONTESTUALMENTE SARANNO DEVIATE 8 LINEE DIURNE E 16 NOTTURNE

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

