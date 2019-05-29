Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DA VIA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE DA VIA APRILIANA A VIA VALLELATA, IN DIREIZONE LATINA
A ROMA, STASERA DALLE 22 ALLE 5 DI DOMANI MATTINA, PER LE PROVE GENERALI DELLA PARATA MILITARE IN PROGRAMMA IL 2 GIUGNO AI FORI IMPERIALI,
VERRANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA DELLE TERME DI CARACALLA, PIAZZA DI PORTA CAPENA, VIA DEI CERCHI, VIA DI SAN GREGORIO, VIA CELIO VIBENNA E VIA DEI FORI IMPERIALI
POI DA MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5 CHIUSE ANCHE PIAZZA VENEZIA, VIA CESARE BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DELLA GRECA E VIA DEL CIRCO MASSIMO
CONTESTUALMENTE SARANNO DEVIATE 8 LINEE DIURNE E 16 NOTTURNE
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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