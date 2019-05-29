Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA TRA A24 E PRENESTINA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E LA BRACCIANENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA. RESTANDO SULLA CASSIA, CODE ANCHE TRA LA RUGHE E CAMPAGNANO IN DIREZIONE VITERBO.
QUALCHE PROBLEMA POI SULLA CASSIA VEIENTANA, CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO VERSO VITERBO.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral