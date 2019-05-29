Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 617+000 IN CUI SONO COINVOLTI DUE AUTO E UN CAMION, CI SONO CODE PER 4 KM TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI ANCHE NEL SENSO OPPOSTO.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
QUALCHE PROBLEMA POI SULLA CASSIA VEIENTANA, CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral