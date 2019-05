Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 617+000, CI SONO ANCORA CODE PER 3 KM TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA. IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA, CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

QUALCHE PROBLEMA POI SULLA CASSIA VEIENTANA, CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral