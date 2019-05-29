Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA, CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA.
QUALCHE PROBLEMA POI SULLA CASSIA VEIENTANA, INCOLONNAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.
SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA VERSO RIETI.
TRAFFICATA ANCHE LA TIBURTINA, CODE A TRATTI TRA BAGNI DI TIVOLI E SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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