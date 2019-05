Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO BUFALOTTA-A24 ROMA TERAMO.

E A PROPOSITO DELLA A24, PER UN INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CARSOLI-ORICOLA E VICOVARO-MANDELA VERSO ROMA. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

QUALCHE PROBLEMA POI SULLA CASSIA VEIENTANA, CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.

SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI.

TRAFFICATA ANCHE LA TIBURTINA, CODE A TRATTI TRA BAGNI DI TIVOLI E SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.

