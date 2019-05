Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO.

E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE.

SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI.

TRAFFICATA ANCHE LA TIBURTINA, CODE A TRATTI TRA BAGNI DI TIVOLI E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.

DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral