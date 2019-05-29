Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO.
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO RIETI.
TRAFFICATA ANCHE LA TIBURTINA, CODE A TRATTI TRA BAGNI DI TIVOLI E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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