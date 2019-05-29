Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DEL MALTEMPO SI RALLENTA TRA VALMONTONE E COLLEFERRO.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO.
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO RIETI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO
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