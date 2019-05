Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI

PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DEL MALTEMPO SI RALLENTA TRA VALMONTONE E COLLEFERRO.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO.

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO RIETI.

