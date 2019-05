Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

SUL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA.

SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE, CIRCOLAZIONE SOSPESA, IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI FIRENZE CAMPO DI MARTE.

RALLENTATA INVECE LA LINEA FL6 ROMA CASSINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE; RITARDI FINO A 30 MINUTI.

A ROMA, DALLE 22 DI QUESTA SERA FINO ALLE 5 DI DOMANI MATTINA, PER LE PROVE GENERALI DELLA PARATA MILITARE IN PROGRAMMA IL 2 GIUGNO AI FORI IMPERIALI, CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO, TRA QUESTE VIA DELLE TERME DI CARACALLA, VIA DEI CERCHI E VIA DEI FORI IMPERIALI.

POI DA MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5 CHIUSE ANCHE PIAZZA VENEZIA, VIA CESARE BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DELLA GRECA E VIA DEL CIRCO MASSIMO.

CONTESTUALMENTE SARANNO DEVIATE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA.

