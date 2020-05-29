Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 07:30

di - 29 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA SUD
    OGGI 29 MAGGIO A ROMA SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO, DALLE 8.30 ALLE 12.30: L’AGITAZIONE INTERESSERA’ BUS, TRAM, METROPOLITANA E LE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE; A RISCHIO ANCHE LE CORSE DELLE LINEE BUS COTRAL; SERVIZIO REGOLARE SULLA RETE TPL
    ATTENZIONE AL MALTEMPO PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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