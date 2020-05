Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E GRANITI NELLE DUE DIREZIONI

OGGI 29 MAGGIO A ROMA SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO, DALLE 8.30 ALLE 12.30: L’AGITAZIONE INTERESSERA’ BUS, TRAM, METROPOLITANA E LE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE; A RISCHIO ANCHE LE CORSE DELLE LINEE BUS COTRAL; SERVIZIO REGOLARE SULLA RETE TPL E FERROVIE DELLO STATO

ATTENZIONE AL MALTEMPO PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO

