Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO

SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE DEL GRA

SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E GRANITI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA SP600 ARIANA CODE TRA VALLE PERA E ARTENA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ATTENZIONE AL MALTEMPO PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

