Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 12:30

di - 29 Maggio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE DEL GRA
    SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
    CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E GRANITI NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA SP600 ARIANA CODE TRA VALLE PERA E ARTENA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    ATTENZIONE AL MALTEMPO PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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