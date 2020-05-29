Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULL’AURELIA, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA, UN INVITO ALL’ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI PERCORRE I TRATTI INTERESSATI;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA TORRICOLA E POMEZIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE FORMIA; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; SERVIZIO RALLENTATO ANCHE SULLA LINEA FL4 ROMA-ALBANO LAZIALE, QUI PER INCONVENIENTE TECNICO TRA MARINO E ALBANO, CON RITARDI FINO A 40 MINUTI.
RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral