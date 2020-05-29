Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 ROMA FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA TORRICOLA E POMEZIA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE FORMIA; CIRCOLAZIONE CHE INVECE RESTA RALLENTATA SULLA LINEA FL4 ROMA-ALBANO LAZIALE, QUI PER INCONVENIENTE TECNICO TRA MARINO E ALBANO: RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E A CAUSA DI URTO TRA DUE CONVOGLI SERVIZIO RALLENTATO ANCHE SULLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO, CON RITARDI FINO A 20 MINUTI;
E VEDIAMO AGLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO; SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA, TRA LO STESSO RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral