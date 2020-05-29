Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO A CAUSA DI URTO TRA DUE CONVOGLI NELLA STAZIONE TUSCOLANA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI; E’ TORNATO REGOLARE, INVECE, IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA- FIRENZE, RALLENTATO IN PRECEDENZA A CAUSA DI DANNI DA MALTEMPO;
E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO; SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA, TRA LO STESSO RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA VIA TIBERINA, NEI PRESSI DI MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER PRESENZA DI DETRITI SU STRADA A SEGUITO DEL MALTEMPO;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral