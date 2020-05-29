Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE-ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FIANO ROMANO E MONTEROTONDO IN DIREZIONE SAN CESAREO; SULLA STESSA A1 TRATTO ROMA-NAPOLI SEGNALATO UN ALTRO INCIDENTE NEI PRESSI DI LA MACCHIA VERSO NAPOLI; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA, TRA LO STESSO RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTER-ROMA-FIUMICINO A CAUSA DI URTO TRA DUE CONVOGLI NELLA STAZIONE TUSCOLANA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral