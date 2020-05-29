Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE-ROMA UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE MEZZI PESANTI NEI PRESSI DEL KM 538 IN DIREZIONE NAPOLI STA CREANDO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FIANO ROMANO E MONTEROTONDO; DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A ROMA NORD PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO NAPOLI; CHIUSO ANCHE IL BIVIO TRA ROMA NORD E LA A1 IN DIREZIONE DI FIRENZE;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA, TRA LO STESSO RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO A CAUSA DI URTO TRA DUE CONVOGLI NELLA STAZIONE TUSCOLANA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral