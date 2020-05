Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 538 CHE HA COINVOLTO DUE MEZZI PESANTI CI SONO PROBLEMI SULLA A1 FIRENZE-ROMA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA FIANO ROMANO E MONTEROTONDO; DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A ROMA NORD PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO NAPOLI, CON USCITA A ROMA EST DOPO AVER PERCORSO IL RACCORDO ANULARE;

E PROPRIO SUL RACCORDO SI E’ CONCLUSO DA POCO UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA IN GALLERIA APPIA; PERMANGONO CODE RESIDUE TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; ALTRI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SULLA CASILINA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LO STESSO RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO A CAUSA DI URTO TRA DUE CONVOGLI NELLA STAZIONE TUSCOLANA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

