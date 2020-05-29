Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE-ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI E’ STATO CHIUSO IL TRATTO TRA FIANO ROMANO E MONTEROTONDO; DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A ROMA NORD PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO NAPOLI, CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A ROMA EST DOPO AVER PERCORSO IL RACCORDO ANULARE E LA A24 ROMA-TERAMO;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CENTRALE DEL LATTE E ROMA TERAMO; ALTRI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SULLA CASILINA, TRA LO STESSO RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO A CAUSA DI URTO TRA DUE CONVOGLI AVVENUTO IN PRECEDENZA NELLA STAZIONE TUSCOLANA IL SERVIZIO RESTA RALLENTATO CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral