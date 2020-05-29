Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE-ROMA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIANO ROMANO E MONTEROTONDO IN DIREZIONE NAPOLI; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA SUL TRATTO INTERESSATO;
CIRCOLAZIONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO A CAUSA DI URTO TRA DUE CONVOGLI AVVENUTO IN PRECEDENZA NELLA STAZIONE TUSCOLANA IL SERVIZIO RESTA RALLENTATO CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE. RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, DA STASERA E FINO AL 31 MAGGIO, A PARTIRE DALLE 21 IL SERVIZIO SARA’ SOSPESO PER LAVORI NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO; IN SOSTITUZIONE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 04,06 E 070;
IN CHIUSURA CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON W END E BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral