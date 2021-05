Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2021 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2021 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI RESTANO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO ALLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA BOCCEA E AURELIA;

CI SPOSTIAMO SULLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE PER LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRAFFICO RALLENTATO SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA IN DIREZIONE NORD;

IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA, E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CERVETERI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL POMERIGGIO

Servizio fornito da Astral