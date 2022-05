Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2022 ORE 7.20 SARA SPANO’

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

OGGI A LADISPOLI MANIFESTAZIONE PODISTICA RUN DAY LADISPOLI GIA A PARTIRE DALLE ORE 6 DI QUESTA MATTINA MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E INTERRUZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VARIE VIE DEL CENTRO CITTADINO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SUL LITORALLE ROMANO SONO IN STRADA LE LINEE BUS MARE 07 E 062 LA LINEA 07 VIAGGIA TRA LA STAZIONE DI COLOMBO DELLA ROMA LIDO, LE SPIAGGE DELLA LITORANEA E TORVAJANICA.

LA 062 COLLEGA IL PORTO TURISTICO DI OSTIA A CASTEL PORZIANO

