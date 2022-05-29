Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2022 ORE 11.20 SARA SPANO’
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA AURELIA PROVOCA CODE TRA TORRINPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE A TRATTI IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA STORTA IN DIRZIONE FUORI ROMA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGITA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA
SUL LITORALE ROMANO
IL TRAFFICO E RALLENTATO SU VIA LITORANEA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBLICO CAPITOLINO
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, PER LAVORI ,LA LINEA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA E SOSTITUITA DA BUS.
I BUS SOSTITUTIVI SEGUIRANNO LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B E FARANNO FERMATA NEI PRESSI DELLE STAZIONI METRO
DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral