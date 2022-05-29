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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 13:30

di - 29 Maggio 2022 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTENRA ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA
    CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO
    RALLENTAMENTI SULLA FLAMININA DA PRIMA PORTA AL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
    RALLENTAMENTI SU VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA IN DIREZXIONE OSTIA
    E CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “TU FAI LA DIFFERENZA”
    Servizio fornito da Astral

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