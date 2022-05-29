Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 29 MAGGIO 2022 ORE 18:50 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN APERTURA L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A91 ROMA-FIUMICINO, CHE BLOCCA IL TRAFFICO IN DIREZIONE GRA.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA.
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA AURELIA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA.
PERMANGONO CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO A NORD DI POMEZIA TRA VIA MONTE D’ORO E VIA DI TRIGORIA VERSO ROMA. SEMPRE SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SI PROCEDE INCOLONNA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DI PRATICA DA VIA MONTE D’ORO A VIA CAMPO ASCOLANO VERSO ROMA.
SI RALLENTA INFINE SULLA LITORANEA, TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral