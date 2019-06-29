Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 07:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A NELLA TRATTA SUBAUGUSTA-ANAGNINA SONO SOSPESI OGGI E DOMANI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
PER CONCLUDERE SONO PREVISTI PER QUESTA SERA I FESTEGGIAMENTI DI SAN PIETRO E PAOLO I PATRONI DI ROMA. DEVIATI LE LINEE BUS NELLE ZONE INTERESSATE DALL’EVENTO.
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral