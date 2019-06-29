Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA PONTINA
CODE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIU AVANTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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