Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 09:30

IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALELNTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO ROMA SUD ALLO SVINCOLO PONTINA

MENTRE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA ,

RESTANDO SULLA VIA AURELIA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE A MALAGROTTA IN DIREZIONE CASTEL DI GUIDO

PERCORRENDO LA PONTINA TRAFFICO LENTO DAL RACCORDO ANULARE A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA

INFINE SULLA COLOMBO DISAGI PER CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE MARE

