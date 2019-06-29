Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 09:20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALELNTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO ROMA SUD ALLO SVINCOLO PONTINA
MENTRE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA ,
RESTANDO SULLA VIA AURELIA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE A MALAGROTTA IN DIREZIONE CASTEL DI GUIDO
PERCORRENDO LA PONTINA TRAFFICO LENTO DAL RACCORDO ANULARE A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA
INFINE SULLA COLOMBO DISAGI PER CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE MARE
DA MANUELA CIAMPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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