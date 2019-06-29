Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LA LAURENTINA E LA PONTINA, MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA.
SULL’AUTOSTRADA ROMA NAPOLI CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
CODE ANCHE SULLA ROMA TARQUINIA TRA LE USCITE TORRIEMPIETRA E LADISPOLI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA VIA AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIU’ AVANTI TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E VIA PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA, PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI TERRACINA
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO PUBBLICO: LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA SULLA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral