Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 10:30

SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LA LAURENTINA E LA PONTINA, MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA.

SULL’AUTOSTRADA ROMA NAPOLI CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI

CODE ANCHE SULLA ROMA TARQUINIA TRA LE USCITE TORRIEMPIETRA E LADISPOLI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA VIA AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIU’ AVANTI TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E VIA PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA, PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI TERRACINA

TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

TRASPORTO PUBBLICO: LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA SULLA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO

