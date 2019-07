Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 11:20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO E PIU’ AVANTI ANCHE QUI PER INCIDENTE CODE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE SUD

SULLA ROMA TARQUINIA CODE TRA MACCARESE E LADISPOLI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA

SULLA VIA LITORANEA CODE TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DI CSTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral