Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 12:20 MANUELA CIAMPI

SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI

SEMPRE SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ALTRE CODE TRA COLLEFERRO E ANAGNI NELLA STESSA DIREZIONE DI NAPOLI

TRAFFICO INTENSO PER UN’AUTO IN AVARIA SULLA ROMA TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E AURELIA DIREZIONE CIVITAVECCIA

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE DALLO SVINCOLO LAURENTINA ALLO SVINCOLO PONTINA

INFINE PERCORRENDO LA PONTINA DISAGI PER INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA

