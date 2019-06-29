Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 12:20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’PPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI
SEMPRE SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ALTRE CODE TRA COLLEFERRO E ANAGNI NELLA STESSA DIREZIONE DI NAPOLI
TRAFFICO INTENSO PER UN’AUTO IN AVARIA SULLA ROMA TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E AURELIA DIREZIONE CIVITAVECCIA
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE DALLO SVINCOLO LAURENTINA ALLO SVINCOLO PONTINA
INFINE PERCORRENDO LA PONTINA DISAGI PER INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
DA MANUELA CIAMPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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