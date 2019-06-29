Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 13:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO CON LA ROMA-FIRENZE IN DIREZIONE NAPOLI, PIU’ AVANTI TRAFFICO RALLENTATO NEI PRESSI DELL’USCITA DI COLLEFERRO SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA LITORANEA CODE TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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