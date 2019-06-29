Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E ACILIA NELLE DUE DIREZIONI;
SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, QUI DOVUTO AGLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA OGGI E DOMANI 30 GIUGNO SOSPESI I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; I TRENI CIRCOLANO REGOLARMENTE, QUINDI, NELLA TRATTA INTERESSATA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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