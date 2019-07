Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PALIDORO E CERVETERI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

CIRCOLAZIONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, QUI DOVUTO AGLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI, A CAUSA DI GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI TERMINI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA; RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral