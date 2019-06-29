Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’ AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI;
SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI, QUI DOVUTO AGLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA NAPOLI CASSINO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI TRA SPARANISE E TEANO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE CASSINO; RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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