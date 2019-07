Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI;

SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO, TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA, QUI PER GLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO, FINO A DOMANI 30 GIUGNO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA ROMA E CAMPOLEONE; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

