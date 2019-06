Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE;

SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA LITORANEA, CON CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA, QUI PER GLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO, FINO A DOMANI 30 GIUGNO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA ROMA E CAMPOLEONE; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral