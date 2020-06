Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI PROLUNGAMENTO TRA SAN GIOVANNI E COLOSSEO; SINO AL PROSSIMO 12 LUGLIO ULTIME CORSE ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVE LINEE BUS NAVETTA MC2;

CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

