Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 09:15

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA DA OGGI AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA IN VIA TARQUINIA; FINO ALLE ORE 17 ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 33 E IL DIATRIBUTORE ENI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 11 LUGLIO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

