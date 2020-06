Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SUBITO I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA; PROSEGUENDO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA LO STESSO RACCORDO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI POMEZIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA, SONO STATE ANTICIPATE A OGGI 29 GIUGNO LE CORSE DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 10 E PONZA FORMIA DELLE ORE 16.15 PREVISTE PER IL 2 LUGLIO: RESTANO INVARIATI GLI ORARI DI PARTENZA.

