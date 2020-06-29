Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA: TRAFFICO CHE COMPLICE LA GIORNATA FESTIVA AL MOMENTO E’ CONCENTRATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLE LOCALITA’ MARITTIME; VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DALLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO FINO A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI POMEZIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI PROLUNGAMENTO TRA SAN GIOVANNI E COLOSSEO; SINO AL PROSSIMO 12 LUGLIO ULTIME CORSE ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVE LINEE BUS NAVETTA MC2;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral