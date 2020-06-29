Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 11:30

di - 29 Giugno 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE ROMA; NEI PRESSI DI APRILIA TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE, TRA LA STESSA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ANZIO;
    CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA LITORANEA, CON CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, QUI DOVUTE AGLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
    E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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