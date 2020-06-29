Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE ROMA, IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; UN ALTRO INCIDENTE STA INVECE CREANDO PROBLEMI SULLA NETTUNENSE, CON INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SEMPRE NEI DUE SENSI CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA LITORANEA, A PARTIRE DAL LIDO DI OSTIA FINO A TORVAIANICA, QUI PER GLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, E PROSEGUENDO TRA SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral