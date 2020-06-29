Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 15:30

di - 29 Giugno 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
    BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E OSTIENSE
    SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI DAL LIDO DI OSTIA A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI; IN USCITA DA ROMA TRAFFICO RALLENTATO SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, E PROSEGUENDO TRA SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI;
    INFINE CODE ATRATTI SULLA NETTUNENSE TRA CAMPO DI CARNE E APRILIA VERSO QUEST’ULTIMA
    CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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