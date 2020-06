Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E OSTIENSE. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIBERE LE CORSIE DI EMERGENZA E DI MARCIA LENTA. PRESTARE ATTENZIONE.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI DAL LIDO DI OSTIA A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO SULL’AURELIA, TRA VALCANNETO E TORRIMPIETRA VERSO ROMA

INFINE CODE ATRATTI SULLA NETTUNENSE TRA CAMPO DI CARNE E APRILIA VERSO QUEST’ULTIMA

CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

