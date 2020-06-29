Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 17:15

di - 29 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI
    BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SU VIADELMARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULLA PONTINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA E PIU’ AVANTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
    SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI DAL LIDO DI OSTIA A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;
    TRAFFICO RALLENTATO SULL’AURELIA, TRA VALCANNETO E TORRIMPIETRA VERSO ROMA E PIU’ AVANTI TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA.
    INFINE CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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