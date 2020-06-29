Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2020 ORE 18.50 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE TRA L’A1 E LUNGHEZZA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONE ROMA PER LAVORI DI AUTOSTRADE
CODE SULLA NETTUNENSE TRA LAVINIO E APRILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA PONTINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA E PIU’ AVANTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI DAL LIDO DI OSTIA A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO SULL’AURELIA, TRA VALCANNETO E TORRIMPIETRA VERSO ROMA E PIU’ AVANTI TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA.
CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral